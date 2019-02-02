السعودية اليوم / الأردن يوافق على طلب جديد لاستضافة اجتماعات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران



عمّان 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، الموافقة على الطلب الجديد المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لاستضافة العاصمة عمّان الأسبوع القادم للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان صحفي ، أن موافقة الأردن على عقد الاجتماع في عمّان ، يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

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11:47ت م

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عمّان 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، الموافقة على الطلب الجديد المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لاستضافة العاصمة عمّان الأسبوع القادم للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان صحفي ، أن موافقة الأردن على عقد الاجتماع في عمّان ، يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.// انتهى //11:47ت م0029

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