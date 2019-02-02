السعودية اليوم اهتمامات الصحف العراقية

بغداد 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم آخر المستجدات بشأن استكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبد المهدي, والتي مازالت منقوصة من أربع حقائب وزارية هي الدفاع والداخلية والتربية والعدل.وتطرقت اليوم إلى أراء السياسيين العراقيين المتباينة "بين معارض ومؤيد ومتحفظ" بشأن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أعلن عنه رئيس الوزراء.وعرجت على مستقبل مفوضية الانتخابات الحالية بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب ماوصف بفشلها في إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق العام الماضي.وفي شأن محلي آخر تحدثت عن إعادة افتتاح 587 شارعاً رئيسيًا وفرعيًا في بغداد إلى جانب عدد من الانفاق التي سبق أن أغلقت على مراحل منذ عام 2003 بسبب الأوضاع الأمنية.وتطرقت إلى قرار وزارة المواصلات بتخفيض أسعار الأنترنت ولجميع شركات القطاع الخاص المزودة بالخدمة في العراق بنسبة 25 % من أجل نشرخدمة الانترنت على اوسع نطاق بأسعار مدعومة.وتناولت محاولات استهداف المحاصيل الزراعية والثروتين السمكية والحيوانية في العراق من قبل جهات خارجية تسعى للإضرار بالانتاج الوطني وإبقاء العراق سوقاً للبضائع المستوردة.وفي الشأن الأمني أبرزت صحف اليوم التقارير الصحفية التي تحدثت عن انتهاج تنظيم داعش الإرهابي أساليب جديدة للتسلل إلى العراق في ظل تشديد الخناق على عناصره في الأراضي السورية.// انتهى //11:18ت م0023