السعودية اليوم / "المنهج الشرعي في التعامل مع أعداء الوطن" ندوة علمية بدعوي الشرقية



الأحساء 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، ندوة علمية بعنوان: "المنهج الشرعي في التعامل مع أعداء الوطن"، وذلك بجامع القصيبي في حي منيفة بالأحساء.

وتناولت الندوة التي أقيمت يوم أمس الأول، المنهج الشرعي في التعامل مع أعداء الوطن، وتعزيز التعاون المجتمعي واللحمة الوطنية، والتحذير من الجماعات المنحرفة التي شقت اللحمة والوحدة، وسعت بأفعالها وتصرفاتها لتفريق الكلمة وتشتيت الصف، وشرذمة هذا الوطن المنيع بقيادته وعلمائه وأبنائه الأوفياء.

وتأتي هذه الندوة ضمن برنامج "لحمة وطن" الذي أطلقته الوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتوجيهات معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بهدف نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز الانتماء الوطني والتصدي للجماعات المنحرفة التي تحاول تقويض بناء المجتمع وتآلفه مع ولاة أمره، واجتماعه مع قيادة هذه البلاد المباركة يدا واحدة ضد عدوها.

11:06ت م

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الأحساء 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، ندوة علمية بعنوان: "المنهج الشرعي في التعامل مع أعداء الوطن"، وذلك بجامع القصيبي في حي منيفة بالأحساء.وتناولت الندوة التي أقيمت يوم أمس الأول، المنهج الشرعي في التعامل مع أعداء الوطن، وتعزيز التعاون المجتمعي واللحمة الوطنية، والتحذير من الجماعات المنحرفة التي شقت اللحمة والوحدة، وسعت بأفعالها وتصرفاتها لتفريق الكلمة وتشتيت الصف، وشرذمة هذا الوطن المنيع بقيادته وعلمائه وأبنائه الأوفياء.وتأتي هذه الندوة ضمن برنامج "لحمة وطن" الذي أطلقته الوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتوجيهات معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بهدف نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز الانتماء الوطني والتصدي للجماعات المنحرفة التي تحاول تقويض بناء المجتمع وتآلفه مع ولاة أمره، واجتماعه مع قيادة هذه البلاد المباركة يدا واحدة ضد عدوها.11:06ت م0019

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