شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلّم مساعدات طبية لمستشفيات حضرموت والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم الدفعة الثالثة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمراكز الكلى بحضرموت، والتي تقدر بحمولة 21 طنا تحتوي على 1,750 جلسة استصفاء، وتستفيد منها مركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون، ومركز القطن للكلية الصناعية، ومركز هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا.

وأوضح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري أن هذه المعونات لمسة إنسانية ليست بغريبة على مركز الملك سلمان للإغاثة بل تعد امتدادا لجهوده المتواصلة لدعم القطاع الصحي في حضرموت الوادي.

وأكد الكثيري أن هذه الدفعة ستساعد مراكز الكلى في تقديم خدماتها لمرضى حضرموت الوادي والصحراء والمترددين على تلك المراكز من المحافظات المجاورة.

وقدم الوكيل الكثيري شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة وقال: تعجز الكلمات عن الشكر لله أولا ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الذين يسعون دوما للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، لاسيما في ظل الظروف الراهنة والصعبة التي نمر بها، داعياً الله تعالى أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم.

يذكر أن مراكز الكلى بحضرموت قد تسلمت خلال عام 2018م دفعتين من المعونات من مركز الملك سلمان للإغاثة تقدر ب 56 طناً من المحاليل والمستلزمات الطبية للاستصفاء الدموي تشتمل على 5,666 جلسة استصفاء، استفاد منها مرضى الفشل الكلوي بحضرموت والمحافظات المجاورة.