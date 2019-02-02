شكرا لقرائتكم بشهادة صينية.. المملكة على الطريق الصحيح في تحقيق رؤيتها الشاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت صحيفة “تشينا ديلي” الصينية، أن المملكة عازمة على تسريع وتيرة التحول الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل من عام 2016، وهي خطة تحديث اقتصادي تهدف إلى التنوع من خلال خلق مصادر جديدة للنمو.

تسريع وتيرة التحول

وأشارت الصحيفة الصينية المعروفة بتركيزها على المخططات الاقتصادية الصينية وما يمكن أن يكون مناسبًا لها من أجل التعاون، إلى أن برنامج التطوير الصناعي واللوجستيات الوطني أحدث خطوة في المملكة لتسريع التحول الاقتصادي من خلال الاستثمار الصناعي وبناء البنية التحتية.

وأوضحت أن البرنامج الذي تم الكشف عنه في الأسبوع الماضي، هو أيضًا امتداد لمبادرة الرؤية 2030 الأوسع، والتي لا تقتصر فقط على تطوير العوامل الاقتصادية الرئيسية للبلاد.

تحديثات غير اقتصادية

ولفتت الصحيفة الصينية أن التغيرات الاجتماعية في المملكة لا تقل أهمية عن الأبعاد الاقتصادية التي ترتكز إليها رؤية 2030، خاصة وأن جذب الاستثمارات يتوقف بشكل رئيسي على البيئة المرحبة به في السعودية.

المملكة استطاعت على مدى السنوات القليلة الماضية أن تكسر العديد من القوالب الاجتماعية التقليدية، والاعتماد على فعاليات ترفيهية ورياضية وفنية من شأنها أن تخلق أجواء أكثر انفتاحًا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.

أهداف اقتصادية للمملكة

وتهدف المملكة إلى جذب أكثر من 426 مليار دولار من الاستثمارات وإنشاء 1.6 مليون فرصة عمل جديدة في قطاعات التصنيع والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة.

وتريد المملكة التي يقطنها نحو 30 مليون شخص، بناء مطارات وموانئ بحرية جديدة، وخطوط مترو وسكك حديدية للعب دور لوجستي رائد في ربط آسيا بأوروبا، كما تريد المملكة البدء في إنتاج مستحضراتها الدوائية الخاصة بها، والطاقة المتجددة، والكثير من مشترياتها العسكرية.

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