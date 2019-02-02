شكرا لقرائتكم قبائل يمنية تحكم قبضتها على مواقع استراتيجية في مديرية كُشَر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

فرضت قبائل حجور في شمال اليمن، سيطرتها على مواقع استراتيجية في مديرية كُشَر كانت تستخدمها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لقصف مناطقهم.

وقال مصدر ميداني يمني، إن مقاتلي القبائل أحكموا قبضتهم على جبل المنصورة ومنطقة قرعه في مديرية كشر شمال محافظة حجة وذلك في أول هجوم خاطف ومباغت على مواقع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعلنت عدد من القبائل في محافظة حجة، منها قبائل جبهان وذو مسلم وذو كديس انضمامها للقتال في صفوف مسلحي قبائل حجور ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران .

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.