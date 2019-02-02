شكرا لقرائتكم كالامار: تركيا لم تعطني كامل المعلومات بشأن خاشقجي وأشعر بخيبة أمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت رئيسة الفريق الأممي أنيس كالامار، الذي يحقق في وفاة الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية لدى إسطنبول، أنها لم تحصل على كامل المعلومات التي طلبتها من السلطات التركية.

وقالت كالامار بحسب وكالة رويترز: إنها تشعر بخيبة أمل؛ لعدم قدرتها على الحصول على تلك المعلومات التي طلبتها.

وأكدت كالامار خلال زيارتها لتركيا في مهمة تحقيق تمتد لأسبوع أنها ما زالت تأمل في أن تتمكن السلطات التركية من الوفاء بالتزاماتها وتسليمها بعض المعلومات المتعلقة بتحقيق الشرطة.

ولفتت المحققة الأممية إلى أنها ستنشر تقريرها حيال مقتل خاشقجي في أواخر مايو القادم على الأرجح، بعد أن أجرت محادثات في أنقرة وإسطنبول مع وزراء ومسؤولين في المخابرات التركية، ورئيس مكتب الادعاء في إسطنبول.

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