شكرا لقرائتكم بدر بن سلطان ينقل تعازي الملك سلمان ومحمد بن سلمان والفيصل لذوي الشهيد الحاتمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نقل الأمير بدر بن سلطان، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد أحمد بركات الحاتمي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.

وعبر الأمير بدر بن سلطان، في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عددٌ من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام يتقدمهم الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، والذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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