، باهبري: هذه قصة الثلاثة أشخاص الذين حضروا لمنزلي.. واخترت الهلال لأنني أبحث عن تحقيق أهدافي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد هتان باهبري لاعب الهلال أن مفاوضاته مع ناديه السابق الشباب كانت متعثرة منذ بدايتها قبل خمسة أشهر، لكن بعد أن عدت من مشاركاتي مع المنتخب من كأس آسيا أخبرني رئيس النادي خالد البلطان أن طلباتي كلها مجابة، وأيضاً بأن هناك عدة عروض من ناديي الهلال والنصر.
وأضاف: لقد استشرت عائلتي وبعض الأصدقاء حول العروض المقدمة لي والجميع أجمع على الانضمام لنادي الهلال مع أنه العرض المالي الأقل؛ وذلك كوني أبحث عن تحقيق طموحاتي وأهدافي التي خططت لها.
وعن مبيته ليلة يوم الخميس في الفندق قال:" حضر إلى بيتي ثلاثة أشخاص من بينهم إعلامي وطلبوا مني الذهاب معهم إلى بيت أحد الأشخاص ولكني رفضت في البداية ومع إلحاحهم طلبت منهم انتظاري خارج أسوار المنزل حتى استبدل ملابسي، وبعد خروجهم استقليت سيارتي وذهبت للمبيت في أحد فنادق مدينة الرياض وطلبت من أهلي إغلاق الباب وعدم فتحه لأي شخص.
باهبري: هذه قصة الثلاثة أشخاص الذين حضروا لمنزلي.. واخترت الهلال لأنني أبحث عن تحقيق أهدافيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
أكد هتان باهبري لاعب الهلال أن مفاوضاته مع ناديه السابق الشباب كانت متعثرة منذ بدايتها قبل خمسة أشهر، لكن بعد أن عدت من مشاركاتي مع المنتخب من كأس آسيا أخبرني رئيس النادي خالد البلطان أن طلباتي كلها مجابة، وأيضاً بأن هناك عدة عروض من ناديي الهلال والنصر.
وأضاف: لقد استشرت عائلتي وبعض الأصدقاء حول العروض المقدمة لي والجميع أجمع على الانضمام لنادي الهلال مع أنه العرض المالي الأقل؛ وذلك كوني أبحث عن تحقيق طموحاتي وأهدافي التي خططت لها.
وعن مبيته ليلة يوم الخميس في الفندق قال:" حضر إلى بيتي ثلاثة أشخاص من بينهم إعلامي وطلبوا مني الذهاب معهم إلى بيت أحد الأشخاص ولكني رفضت في البداية ومع إلحاحهم طلبت منهم انتظاري خارج أسوار المنزل حتى استبدل ملابسي، وبعد خروجهم استقليت سيارتي وذهبت للمبيت في أحد فنادق مدينة الرياض وطلبت من أهلي إغلاق الباب وعدم فتحه لأي شخص.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
01:41 AM
أكد هتان باهبري لاعب الهلال أن مفاوضاته مع ناديه السابق الشباب كانت متعثرة منذ بدايتها قبل خمسة أشهر، لكن بعد أن عدت من مشاركاتي مع المنتخب من كأس آسيا أخبرني رئيس النادي خالد البلطان أن طلباتي كلها مجابة، وأيضاً بأن هناك عدة عروض من ناديي الهلال والنصر.
وأضاف: لقد استشرت عائلتي وبعض الأصدقاء حول العروض المقدمة لي والجميع أجمع على الانضمام لنادي الهلال مع أنه العرض المالي الأقل؛ وذلك كوني أبحث عن تحقيق طموحاتي وأهدافي التي خططت لها.
وعن مبيته ليلة يوم الخميس في الفندق قال:" حضر إلى بيتي ثلاثة أشخاص من بينهم إعلامي وطلبوا مني الذهاب معهم إلى بيت أحد الأشخاص ولكني رفضت في البداية ومع إلحاحهم طلبت منهم انتظاري خارج أسوار المنزل حتى استبدل ملابسي، وبعد خروجهم استقليت سيارتي وذهبت للمبيت في أحد فنادق مدينة الرياض وطلبت من أهلي إغلاق الباب وعدم فتحه لأي شخص.
، باهبري: هذه قصة الثلاثة أشخاص الذين حضروا لمنزلي.. واخترت الهلال لأنني أبحث عن تحقيق أهدافي ،
المصدر : الخليج 365
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