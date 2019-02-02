محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الجبيل والدمام والخُبر والظهران والأحساء.. وتستمر حتى الواحدة ظُهرًا أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة بها خلال الساعات القادمة. وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد استمرار تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة الجبيل والدمام والخبر والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من ظهر السبت. "الأرصاد" تنبِّه الشرقية: سُحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02 أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة بها خلال الساعات القادمة. وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد استمرار تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة الجبيل والدمام والخبر والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من ظهر السبت. 02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440 01:09 AM تشمل الجبيل والدمام والخُبر والظهران والأحساء.. وتستمر حتى الواحدة ظُهرًا تشمل الجبيل والدمام والخُبر والظهران والأحساء.. وتستمر حتى الواحدة ظُهرًا أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة بها خلال الساعات القادمة. وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد استمرار تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة الجبيل والدمام والخبر والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من ظهر السبت. ، "الأرصاد" تنبِّه الشرقية: سُحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة ،

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