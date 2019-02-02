ماريا كاري تعلق على أولى حفلاتها في جدة السعودية!

خاطبت الفنانة الأمريكية ماريا كاري Mariah Carey، يوم الجمعة، جمهورها السعودي أكثر من مرة خلال مشاركتها في إحياء حفل كبير في جدة، موجهة له عدة رسائل.

وأحيت الفنانة الأمريكية ماريا كاري، أمس حفلا غنائيا في منطقة الترفيه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأكدت ماريا كاري لجمهورها، فخرها واعتزازها بإحيائها حفلتها الأولى في السعودية، وسعادتها بالحضور الجماهيري الكبير، والاستقبال الحافل، مبينةً أن هذه الليلة من الليالي التاريخية في حياتها.

وعلى الرغم من برودة الجو، إلا أن ماريا استأذنت الجمهور أكثر من مرة لشرب الماء من زجاجة أحضرتها معها، قائلة: “الأجواء ملتهبة في الحفلة، لذا اسمحوا بشرب قليل من الماء”. وقابلها الجمهور بتحية كبيرة. أما الفرقة الموسيقية، فكانت تقدم مقطوعات أجنبية بطريقة “الميدلي” بين وصلات كاري.

وكانت الحفلة سجلت أعلى حضور جماهيري في تاريخ الحفلات الفنية المقامة في جدة حيث اكتظت منطقة الترفيه بعشرات الآلاف من الزوار الذين حضروا قبل الحفلة بساعات، وقد لوحظ نفاد التذاكر في وقت قياسي. وفق موقع المرصد.

وقدمت ماريا في حفلتها 18 أغنية، ولوَّحت لجمهورها بالميكرفون أكثر من مرة لمشاركتها الغناء، فتغنَّى الجميع بعدد من الأغاني بطريقة “التريو” الغنائي.