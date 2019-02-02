إخماد حريق اندلع في شقة مفروشة بتبوك.. وإخلاء 6 أشخاص

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق اندلع في إحدى الشقق المفروشة بحي الصالحية بتبوك، وإخلاء 6 أشخاص، دون أية إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «مدني تبوك أخمد حريقًا اندلع في إحدى الشقق المفروشة بحي الصالحية، وتمكن من إخلاء ٦ أشخاص، دون أي إصابات».

ولقيت طفلة مصرعها، وأصيب والدها باختناق، الثلاثاء الماضي، في حريق اندلع في غرفة بمبنى في قرية الجليجلة بالأحساء.

يُذكر أن المتطلبات العامة للخدمات الهندسية، التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بشأن التمديدات الكهربائية، تتطلب أن تكون التمديدات والأجهزة الموجودة في الأماكن التي تُستعمل لتخزين المساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال، من النوع المانع للهب المُحكم الإغلاق، بما يضمن عدم صدور شرارة كهربائية عند تشغيلها، وعدم السماح للغازات بالتسرب داخل التركيبات، كالمفاتيح وغيرها فوق مستوى 1.5 متر من الأرضية.

وتشترط قواعد السلامة أيضًا، أن تكون المصابيح الكهربائية الموجودة في أماكن التخزين محمية بوضع غطاء واقٍ، على أن يكون مُصنعًا من الشبك والزجاج؛ ليشكّل فاصلًا يمنع انتقال الحرارة بالإشعاع إلى المواد القابلة للاحتراق.

وبالنسبة للمولدات الكهربائية، تشترط ضوابط السلامة ضرورة حفظها في غرفة خاصة مُنشأة لهذا الغرض من مواد مقاومة للحريق، لمدة لا تقل عن أربع ساعات، ومعزولة عن البناء كوحدة مستقلة مانعة للحريق، ويشترط فيها أن تكون مدخلها من الخارج مباشرة، ولا تتصل أية فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء، فضلًا عن تخصيص حفرة تحت المولد لغرض تجميع الزيت في حالة تسريبه؛ لتسهيل عمليات التفريغ والتنظيف، على أن يكون الزيت المُستخدم للتبريد غير قابل للاشتعال، مع تهوية منفصلة للغرفة.

وتُلزم اشتراطات الدفاع المدني بشأن سلامة المنشآت من الحرائق، بتوفير معدات السلامة اللازمة، مع وضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول، والحرص على وضع المفتاح الرئيسي، ولوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير الإجراءات اللازمة من أخطار الكهرباء الساكنة، وتتضمن هذه الإجراءات وضع جهاز مانع للصواعق في الأبنية المرتفعة، حسب المواصفات والشروط التي تضعها وزارة الكهرباء والدفاع المدني.