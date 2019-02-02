بالصور.. الأمير محمد بن ناصر يفتتح مسجد النور في جازان

افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم الجمعة، جامع النور في مدينة جازان؛ والذي تم تشييده على نفقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وبعد أن أزاح أمير منطقة جازان الستار عن اللوحة التذكارية، إيذانًا بافتتاح الجامع، استمع إلى شرح عنه من أمين عام «وقف الملك عبدالله لوالديه»، الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي ومدير المشروعات بالوقف الدكتور طارق الجهني.

ويقع الجامع في مدخل مدينة جيزان، ويُعد صرحًا معماريًّا فريدًا من حيث التصميم والخدمات المتصلة به، حيث بني على مساحة إجمالية تقدر 7461 مترًا مربعًا، ويتسع لألفين وخمسمائة مصلٍ، ويحتوي على مصليين؛ أحدهما للرجال والآخر للنساء.

ويشتمل جامع النور على ملاحق تعليمية للرجال والنساء، ومكتبة رقمية، وسكن للإمام وللمؤذن، وقاعات للتدريب، ومكاتب إدارية، ومغاسل للجنائز بقسمي الرجال والنساء ومنافعها، ومواقف للسيارات، وواجهات استثمارية وتجارية، بتكلفة إجمالية قدرها 55 مليون ريال.

وعقب ذلك، أدى أمير منطقة جازان والمصلون صلاة الجمعة، ثم تجول في مرافق المشروع، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ، ورئيس محكمة الاستئناف بجازان منصور بن حمود آل خيرات، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة أسامة بن زيد المدخلي، وعدد من المشايخ والمحافظين، ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

كان أمير منطقة جازان افتتح، في أبريل من العام الماضي مشروع جامع الجفالي الخيري، والذي يقع بقرية قائم الدش، كما سبق له افتتاح جامع الراجحي بمدينة صبيا والذي يتسع لنحو 4000 مصلٍ؛ حيث تم تصميمه بهيئة معمارية فريدة، ويتفرد بسعته الكبيرة، ويشتمل على 11 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تولي اهتمامًا كبيرًا بالعناية برسالة المساجد، وإعدادها لأداء مهمتها الدعوية، فضلًا عن إقامة المساجد الجديدة التي تدعو إليها الحاجة، بالإضافة إلى تزويد جميع المساجد باحتياجاتها من الأئمة والمؤذنين والخدم، مع استمرار العناية بالجوامع والمصليات والمراكز الإسلامية، وتجهيزها على أعلى مستوى وصيانتها، والمحافظة على نظافتها بما يليق بمكانتها، مع العمل على ترسيخ أثر المسجد في التوجيه ونشر الفضيلة والالتزام بشرائع الإسلام وآدابه، وفقًا لخطط واستراتيجيات الوزارة.