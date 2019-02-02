، إنقاذ مقيم احتُجز داخل مركبته إثر سقوطها بمنحدر بطريق الهدا ،

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تمكَّنت فِرق الدفاع المدني مساء اليوم من إنقاذ سائق مركبة، سقط في منحدر على طريق الهدا، فيما تم نقل أحد أفراد الدفاع المدني للعلاج بعد إصابته بجهد وإرهاق إثر إنقاذه المحتجز.
وتفصيلاً، باشر الدفاع المدني والمرور بلاغًا، يفيد بسقوط مركبة في منحدر على طريق الهدا، وبعد الوصول للموقع اتضح أن الحالة سقوط مركبة في منحدر، وبداخلها مقيم محتجز من جنسية عربية، فتم إخراجه من قِبل فِرق الدفاع المدني، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.
وفي غضون ذلك، تم نقل أحد أفراد الدفاع المدني؛ أُصيب بجهد وإرهاق متأثرًا بعد عملية الإنقاذ، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.
إنقاذ مقيم احتُجز داخل مركبته إثر سقوطها بمنحدر بطريق الهداهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-02
تمكَّنت فِرق الدفاع المدني مساء اليوم من إنقاذ سائق مركبة، سقط في منحدر على طريق الهدا، فيما تم نقل أحد أفراد الدفاع المدني للعلاج بعد إصابته بجهد وإرهاق إثر إنقاذه المحتجز.
وتفصيلاً، باشر الدفاع المدني والمرور بلاغًا، يفيد بسقوط مركبة في منحدر على طريق الهدا، وبعد الوصول للموقع اتضح أن الحالة سقوط مركبة في منحدر، وبداخلها مقيم محتجز من جنسية عربية، فتم إخراجه من قِبل فِرق الدفاع المدني، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.
وفي غضون ذلك، تم نقل أحد أفراد الدفاع المدني؛ أُصيب بجهد وإرهاق متأثرًا بعد عملية الإنقاذ، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
12:43 AM
نقل أحد رجال الدفاع المدني للعلاج بعد إصابته بالإرهاق عقب عملية الإنقاذ
تمكَّنت فِرق الدفاع المدني مساء اليوم من إنقاذ سائق مركبة، سقط في منحدر على طريق الهدا، فيما تم نقل أحد أفراد الدفاع المدني للعلاج بعد إصابته بجهد وإرهاق إثر إنقاذه المحتجز.
وتفصيلاً، باشر الدفاع المدني والمرور بلاغًا، يفيد بسقوط مركبة في منحدر على طريق الهدا، وبعد الوصول للموقع اتضح أن الحالة سقوط مركبة في منحدر، وبداخلها مقيم محتجز من جنسية عربية، فتم إخراجه من قِبل فِرق الدفاع المدني، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.
وفي غضون ذلك، تم نقل أحد أفراد الدفاع المدني؛ أُصيب بجهد وإرهاق متأثرًا بعد عملية الإنقاذ، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.
، إنقاذ مقيم احتُجز داخل مركبته إثر سقوطها بمنحدر بطريق الهدا ،
المصدر : الخليج 365
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