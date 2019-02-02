، في يومه الأول.. "القحطاني" يحصد جوائز مزاين مهرجان الصقور ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهم المسابقات وتحظى باهتمام واسع ويشارك فيها عدد كبير من الصقارين

انطلقت مساء أمس الجمعة مسابقة مزاين الصقور المخصصة لفئات الحر والجير بيور ( فروخ وقرانيس )، - سعوديين - دولية مفتوحة -، بمشاركة 32 صقراً، ضمن سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور التي ينظمها نادي الصقور السعودي، في ملهم شمال مدينة الرياض، وخصص لها جوائز مالية بلغت 3 ملايين ريال سعودي كجائزة للمسابقة.

وفي فئة " الحر فرخ " توج الصقار سلطان فلاح القحطاني بالمركز الأول، والصقار مبارك لافي المطيري بالمركز الثاني، فيما توج بالمركز الثالث الصقار سلطان فلاح القحطاني.

وفي فئة "الحر قرناس" توج الصقار سلطان فلاح القحطاني بالمركز الأول، وتوج الصقار عبدالله بن مدعث الدوسري بالمركز الثاني، فيما توج بالمركز الثالث الصقار سلطان فلاح القحطاني كما سيتنافس غداً عدد من الصقارين بالفوز بالمركز الثلاث الأولى في فئة الجير بيور ( فرخ قرناس ).

وتعد مسابقة المزاين إحدى أهم المسابقات التي تحظى باهتمام واسع، ويشارك فيها عدد كبير من الصقارين، حيث يتم ترشيح الصقر الأجمل من قبل لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة حكام سعوديين، ووفق معايير ومواصفات محددة تتضمن الجانب الجمالي للصقر بشكل عام، من حيث تناسق الطول واللون ومكونات الجسم بشكل يمنح الصقر الصفة الجمالية التي تميزه عن باقي الصقور من نفس الفئة، وأجزاء الطير، من الرأس، الأرجل، والمخالب، والمنقار، والعيون، فضلاً عن اللون الخاص بالطير ودقة الريش واصطفافه، ويضع كل حكم من حكام البطولة، الدرجة التي يراها مناسبة لكل جزء من الطير، لتكون النتيجة النهائية التي تمنح الصقر الرتبة التي يستحقها.