، تنبيهات "الأرصاد": 4 مناطق تشهد تدنيًا في مدى الرؤية بسبب الضباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الأماكن المفتوحة والطرق السريعة.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة مكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية والقصيم.

وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.

وذكرت في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والقريات والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.

وفي تنبيه مماثل قالت الهيئة إن المنطقة الشرقية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الدمام والظهران والأحساء والجبيل والخفجي وحفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.

وتشهد أيضًا منطقة القصيم تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.