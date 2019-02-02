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نقل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لذوي الشهيد أحمد بركات الحاتمي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.
وعبر الأمير بدر بن سلطان في اتصال هاتفي بذوي الشهيد؛ عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عددٌ من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام يتقدمهم الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، والذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.
أمير مكة بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الحاتمي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
نقل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لذوي الشهيد أحمد بركات الحاتمي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.
وعبر الأمير بدر بن سلطان في اتصال هاتفي بذوي الشهيد؛ عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عددٌ من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام يتقدمهم الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، والذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
12:13 AM
استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي
نقل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لذوي الشهيد أحمد بركات الحاتمي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.
وعبر الأمير بدر بن سلطان في اتصال هاتفي بذوي الشهيد؛ عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عددٌ من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام يتقدمهم الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، والذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.
، أمير مكة بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الحاتمي" ،
المصدر : الخليج 365
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