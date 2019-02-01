السعودية اليوم / معهد الملك عبدالله للبحوث والاستشارات يقدم 9000 مشروع استشارة

الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسقال عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور سعيد بن فايز السعيد إن المعهد يساعد الجامعة على تنفيذ مشروعات استشارية وتطويرية لمؤسسات وهيئات وطنية تدعم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، مبينًا أنه تم بنجاح تحقيق شراكة استراتيجية بين المعهد وعدد من هذه الجهات لدعم مشروعاتها الخاصة بالرؤية.وأوضح في كلمة له خلال اللقاء المفتوح لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الذي نظمه منبر الجامعة بإدارة الدكتور تركي العيار، وحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، أن المعهد قدم حتى الآن 9000 مشروع استشارة، وخلال السنوات الست الماضية أعار المعهد أكثر من 1492 من أعضاء هيئة التدريس للعمل كمستشار متفرغ وغير متفرغ لدى أكثر من 427 مؤسسة وطنية.وأشار إلى أن المعهد لديه آلية متبعة لاختيار المشروع المقدم له وتحديد مديره تعتمد على قاعدة بيانات جرى إعدادها وتضم الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات من الجامعة سواءً كانت في مجالات العلوم الإنسانية أو العلمية أو الهندسية، وغيرها، مفيدًا أن عدد الأساتذة المسجلين من الجامعة في قاعدة البيانات يبلغ نحو 10 آلاف عضو وعضوة هيئة تدريس.ولفت النظر إلى أن المعهد لديه وحدة تسويق لتسويق منتجاته خارج جامعة الملك سعود في القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، علاوة على إعداد مشروعات مبادرات نوعية للجهات المنفذة لمشروع الاستشارة المطروح، داعيًا الباحثين والمتخصصين في الجامعة إلى التسجيل في المعهد لكي يستفيد من خبراتهم في المجالات التي يُطلب منه دراستها.//انتهى//23:07ت م0123