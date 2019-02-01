شكرا لقرائتكم بقرار من وزير التعليم.. هدى بنت عمر الوهيبي مديرة لجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كلف وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مساء اليوم الجمعة، الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وهدى بنت عمر الوهيبي هي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المشارك بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، كما أنها وكيلة الجامعة للتطوير والجودة.

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