شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي تختطف مديرة شؤون اليمن بمنظمة سيفروورلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء اليوم الجمعة، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اختطفت مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد.

وقال معمر الإرياني: “ندين ونستنكر قيام جهاز الأمن الوقائي التابع‫ للميليشيات الحوثية باختطاف مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد البريطانية أوفى النعامي ومدير البرامج الحسن القوطري بعد أن استدعاهما الاثنين 28 يناير، وقيامها باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاقه”.

وتابع: “جريمة اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة آمنة عمل إرهابي يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة ‫الميليشيات، وحقيقة هذه الميليشيات التي لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب”.

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