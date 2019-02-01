شكرا لقرائتكم تبوك .. إخلاء 6 أشخاص من شقة مفروشة بسبب حريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - تبوك

أخمد الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، حريقًا في تبوك اندلع في إحدى الشقق المفروشة بحي الصالحية.

وأكد الدفاع المدني أنه تمكن من إخلاء 6 أشخاص جراء الحادث، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق، ولم يبين سبب الحادث أو المزيد من التفاصيل.

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