شكرا لقرائتكم خبر عن «السائبة» تصرع وتصيب 53 شخصاً في تيماء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

لقي شخص مصرعه فيما أُصيب 52 آخرين اليوم (الجمعة)، إثر اصطدام حافلة ركاب بجمال سائبة في محافظة تيماء باتجاه طريق المدينة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في تبوك نبيل العنزي، أن 7 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من الصحة اتجهوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ، مشيراً أنه عند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع وبعد إتمام عملية الفرز الطبي، اتضح وجود 52 إصابة، بينهم حالتين احتجاز داخل الحافلة تعاملت معها فرق الدفاع المدني، إصابة حرجة، وحالة وفاة.

ولفت إلى وجود أربع إصابات متوسطة وإصابة واحدة طفيفة، وباقي الحالات مستقرة ورفضوا التدخل الإسعافي والنقل.

وأشار العنزي أنه جرى نقل 4 حالات عن طريق الهلال، وحالتين عن طريق إسعاف الصحة إلى مستشفى تيماء العام.