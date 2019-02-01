شكرا لقرائتكم خبر عن «البرنامج السعودي» يدعم مُزارعي المُهرة اليمنية بعدد من الحرَّاثات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم (الجمعة)، عن تسليم عدد من الحرَّاثات الزراعية وملحقاتها لمكتب الزراعة في محافظة المهرة اليمنية.

يأتي ذلك في إطار دعم البرنامج السعودي للمزارعين في مختلف مديريات المحافظة، ضمن مشاريع الدعم الزراعي التي يُقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.