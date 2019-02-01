شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم القريات»: المعلم أهم وأقوى عناصر العملية التعليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أثنى مدير «تعليم القريات» الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، على أداء المعلمين والمعلمات في مدارس تعليم القريات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن المعلم هو أهم وأقوى عناصر العملية التعليمية.

وقال الدكتور الثبيتي: «بناء على التقارير التي تم رفعها، وزيارات المشرفين والقيادات التعليمية للمدارس، ظهر ما يتميز به المعلمين والمعلمات من تفانٍ وحرص على أداء العملية التعليمية بأحدث الأساليب والطرق في التدريس، ورعاية الطلبة ومستويات تحصيلهم الدراسي».

وأضاف: «أظهرت الخطط الموضوعة في المدارس والخاصة برفع المستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم، الجهود المباركة التي تبذل في الميدان، وما يقدمه المعلمون والمعلمات من برامج وأنشطة تعليمية تحفز الطلبة على التحصيل العلمي».

وأكد الدكتور الثبيتي، أن مدارس القريات تزخر بالمتميزين من المعلمين والمعلمات، وهم قدوات مباركة وحسنة وعلى قدر كبير من المسؤولية، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.