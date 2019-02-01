شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم القريات»: المعلم أهم وأقوى عناصر العملية التعليمية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
أثنى مدير «تعليم القريات» الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، على أداء المعلمين والمعلمات في مدارس تعليم القريات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن المعلم هو أهم وأقوى عناصر العملية التعليمية.
وقال الدكتور الثبيتي: «بناء على التقارير التي تم رفعها، وزيارات المشرفين والقيادات التعليمية للمدارس، ظهر ما يتميز به المعلمين والمعلمات من تفانٍ وحرص على أداء العملية التعليمية بأحدث الأساليب والطرق في التدريس، ورعاية الطلبة ومستويات تحصيلهم الدراسي».
وأضاف: «أظهرت الخطط الموضوعة في المدارس والخاصة برفع المستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم، الجهود المباركة التي تبذل في الميدان، وما يقدمه المعلمون والمعلمات من برامج وأنشطة تعليمية تحفز الطلبة على التحصيل العلمي».
وأكد الدكتور الثبيتي، أن مدارس القريات تزخر بالمتميزين من المعلمين والمعلمات، وهم قدوات مباركة وحسنة وعلى قدر كبير من المسؤولية، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير «تعليم القريات»: المعلم أهم وأقوى عناصر العملية التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.