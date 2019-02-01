، الجيش اليمني يؤمن المواقع المحررة من قبضة الانقلابيين شمال الجوف ،

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أمّن الجيش اليمني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم عدداً من المواقع التي تم تحريرها من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة وادي سِلْبَة وقرى آل عَشّال بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف اليمنية.
وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف " إن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا الانقلابية بين قتيل وجريح، وإن قواته عثرت في تلك المناطق على مخازن أسلحة كانت المليشيا قد نهبتها من معسكرات الجيش".
وأضاف وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه "بتحرير مركز مديرية خَبّ من مليشيا الحوثي الانقلابية سيتم قطع خطوط الإمداد على عناصرها المتمركزة في باقي مناطق مديريات بَرَطْ".
الجيش اليمني يؤمن المواقع المحررة من قبضة الانقلابيين شمال الجوفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-01
أمّن الجيش اليمني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم عدداً من المواقع التي تم تحريرها من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة وادي سِلْبَة وقرى آل عَشّال بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف اليمنية.
وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف " إن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا الانقلابية بين قتيل وجريح، وإن قواته عثرت في تلك المناطق على مخازن أسلحة كانت المليشيا قد نهبتها من معسكرات الجيش".
وأضاف وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه "بتحرير مركز مديرية خَبّ من مليشيا الحوثي الانقلابية سيتم قطع خطوط الإمداد على عناصرها المتمركزة في باقي مناطق مديريات بَرَطْ".
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
11:23 PM
في معارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح
أمّن الجيش اليمني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم عدداً من المواقع التي تم تحريرها من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة وادي سِلْبَة وقرى آل عَشّال بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف اليمنية.
وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف " إن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا الانقلابية بين قتيل وجريح، وإن قواته عثرت في تلك المناطق على مخازن أسلحة كانت المليشيا قد نهبتها من معسكرات الجيش".
وأضاف وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه "بتحرير مركز مديرية خَبّ من مليشيا الحوثي الانقلابية سيتم قطع خطوط الإمداد على عناصرها المتمركزة في باقي مناطق مديريات بَرَطْ".
، الجيش اليمني يؤمن المواقع المحررة من قبضة الانقلابيين شمال الجوف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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