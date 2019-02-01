الان تتابع حريق مروّع يحتجز 6 أشخاص في تبوك (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات أخمدت أجهزة الدفاع المدني في تبوك، اليوم، حريقا اندلع داخل إحدى الشقق المفروشة بحي الصالحية، وتمكن من إخلاء 6 أشخاص، دون أي إصابات.

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