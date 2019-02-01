شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لمعاينة موقع مدينة الملك سلمان في الغيضة اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) قام وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم (الجمعة)، بزيارة إلى منطقة الغيضة، لمعاينة موقع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية. وتأتي الزيارة للتأكد من سلامة الموقع قبل الانطلاق في بناء المشروع الطبي والتعليمي الإستراتيجي. صور صور صور



كانت هذه تفاصيل خبر وفد لمعاينة موقع مدينة الملك سلمان في الغيضة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.