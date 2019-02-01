، توفي بحادث مروري وأصيب شقيقاه.. صامطة تشيّع جنازة الطالب "طارق قيسي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة مدير مكتب التعليم والمشرفين التربويين والقيادة التعليمية وزملائه

شيعت قرية الطرشية الجديدة التابعة لمحافظة صامطة، جنازة الطالب طارق محمد طيب قيسي، أحد طلاب الصف الثاني ثانوي علوم إنسانية بمتوسطة وثانوية النجامية التابعة لمكتب تعليم صامطة، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بجامع قرية الطرشية الجديدة، بعدما توفي إثر حادث مروري أثناء عودته من المدرسة.

وفي التفاصيل: شارك مدير مكتب التعليم بصامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، وعدد من المشرفين التربويين والقيادة التعليمية وقائد ومعلمو وزملاء الطالب وجموع غفيرة من المواطنين.

ونقل"الصميلي" تعازي منسوبي المكتب وقادة المدارس والمعلمين.



ومن جهته، قال قائد متوسطة وثانوية النجامية عبدالعزيز النجمي: إن مدير مكتب تعليم صامطة بعدما علم عن الحادث اتصل بي قائلاً: لقد فجعنا بالحادث الذي وقع للطلاب أثناء عودتهم من المدرسة، وبعد لحظات حضر بنفسه للمستشفى للاطمئنان على حالة الطالبين المصابين..

يذكر أن الحادث وقع أثناء عودة الطلاب من الدوام يوم أمس الخميس، وأدى إلى وفاة الطالب طارق وإصابة شقيقيه عادل بالصف الثاني ثانوي علوم إنسانية وشقيقه الثاني مازن بالثاني متوسط.