محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدافع عبدالله الحافظ قادماً من الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. حسب ما ذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " أن إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع المدافع عبدالله الحافظ بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.. ويذكر أن الحافظ تضاءلت فرص مشاركته بتواجد الثنائي الأجنبي الإسباني بوتيا والأسترالي ديجينيك المنضم حديثاً للفريق إلى جانب وجود علي البليهي ومحمد جحفلي، حيث لم يحصل على فرصة للمشاركة هذا الموسم مع الهلال برفقة المدرب البرتغالي المقال جورجي جيسوس بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي، وكان في أغلب فترات الموسم مستبعداً.

الاتفاق يقوي دفاعاته بالتعاقد مع عبدالله الحافظ صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-01 أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدافع عبدالله الحافظ قادماً من الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. حسب ما ذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " أن إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع المدافع عبدالله الحافظ بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.. ويذكر أن الحافظ تضاءلت فرص مشاركته بتواجد الثنائي الأجنبي الإسباني بوتيا والأسترالي ديجينيك المنضم حديثاً للفريق إلى جانب وجود علي البليهي ومحمد جحفلي، حيث لم يحصل على فرصة للمشاركة هذا الموسم مع الهلال برفقة المدرب البرتغالي المقال جورجي جيسوس بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي، وكان في أغلب فترات الموسم مستبعداً. 01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440 09:19 PM أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدافع عبدالله الحافظ قادماً من الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. حسب ما ذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " أن إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع المدافع عبدالله الحافظ بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.. ويذكر أن الحافظ تضاءلت فرص مشاركته بتواجد الثنائي الأجنبي الإسباني بوتيا والأسترالي ديجينيك المنضم حديثاً للفريق إلى جانب وجود علي البليهي ومحمد جحفلي، حيث لم يحصل على فرصة للمشاركة هذا الموسم مع الهلال برفقة المدرب البرتغالي المقال جورجي جيسوس بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي، وكان في أغلب فترات الموسم مستبعداً.

، الاتفاق يقوي دفاعاته بالتعاقد مع عبدالله الحافظ ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم