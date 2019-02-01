

غزة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

أًصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي، والاختناق اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام كل يوم جمعة في مناطق عدة شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان في غزة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، والبريج وسطه وخان يونس جنوبه، مما أدى إلى إصابة 24 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص، والمئات بالاختناق.

// انتهى //

20:25ت م

0100



غزة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأًصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي، والاختناق اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام كل يوم جمعة في مناطق عدة شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية وشهود عيان في غزة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، والبريج وسطه وخان يونس جنوبه، مما أدى إلى إصابة 24 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص، والمئات بالاختناق.// انتهى //20:25ت م0100

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.