السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تقمع مسيرة بلعين الأسبوعية



رام الله 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وأفادت مصادر محلية في بلعين أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية باتجاه المشاركين .

// انتهى //

19:00ت م

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رام الله 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.وأفادت مصادر محلية في بلعين أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية باتجاه المشاركين .// انتهى //19:00ت م0088

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