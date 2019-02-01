شكرا لقرائتكم سند محمد بن سلمان يوضح الموقف حال إدخال بريد إلكتروني خاطئ أو لم يصل رابط التفعيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب برنامج سند محمد بن سلمان على سؤال مهم ضمن “الأسئلة الشائعة” بالبرنامج، حيث كان السؤال هو “في حال تم إدخال بريد إلكتروني خاطئ أو لم يصلني رابط التفعيل، ماذا أفعل؟”.

وأوضح سند محمد بن سلمان في السؤال الذي يأتي ضمن قسم “الأسئلة الشائعة” بالموقع، أن “رسالة التفعيل قد تكون في صندوق الرسائل غير المرغوبة، علمًا أنه في حال تجاوز مدة التسجيل 72 ساعة بدون تفعيل الحساب، سيتطلب ذلك معاودة التسجيل مجددًا للتمكن من التقديم، ونأمل منك معاودة التسجيل مرة أخرى ليتسنى لك التقديم، مع الحرص على استخدام البريد الإلكتروني الصحيح”.

وفي وقت سابق، نشر برنامج سند محمد بن سلمان تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.



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