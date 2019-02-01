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شكرا لقرائتكم ضبط 14392 جهازًا طبيًّا مخالفًا في منشأة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، منشأة في الرياض تُخزن أجهزة طبية دون الحصول على شهادة إذن بالتسويق.
وأعلنت الغذاء والدواء أنها ضبطت في المنشأة 14392 جهازًا طبيًّا مخالفًا.
وفي سياق آخر، وقعت الغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي لوضع ضوابط واشتراطات ومواصفات للأجهزة والمنتجات المستخدمة في أغراض الطب البديل والتكميلي.
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