، "مدير صحة حائل" يوجّه الرعاية المنزلية بمتابعة حالة مدرب جبة ،

- 1/2
- 2/2
وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري، إدارة الرعاية الصحية المنزلية في صحة حائل، بتقديم أي خدمات أو رعاية صحية قد يحتاجها مدرب فريق نادي جبة الرياضي، فهد الغربي، والذي تبرع بكليته لأحد لاعبي الفريق.
جاء ذلك، بعد زيارة الدكتور "الشمري" للغربي في منزله، حيث نقل باسمه ونيابة عن منسوبي صحة حائل، جزيل الشكر وصادق الدعوات نظير المبادرة والعمل الانساني الذي قام به وغير المستغرب من أبناء مملكة الإنسانية ومنطقة الكرم.
حضر الزيارة عدد من أقارب فهد الغربي ومستشار مدير صحة حائل، وهشام بن إبراهيم التميمي، ومدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة حائل عارف بن غازي الشمري.
وقدّم والد فهد الغربي وأشقاؤه الشكر والتقدير للدكتور حمود على هذه الزيارة وهذه المبادرة والتي تعكس مدى اهتمامه في كل ما يخدم المنطقة والإنسان بشكل عام، مثمنين له تفاعله وتواصله الرائع مع المجتمع، إضافة إلى التطور الكبير الذي تشهده الخدمات الصحية بالمنطقة.
"مدير صحة حائل" يوجّه الرعاية المنزلية بمتابعة حالة مدرب جبةخالد السليمي الخليج 365 2019-02-01
وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري، إدارة الرعاية الصحية المنزلية في صحة حائل، بتقديم أي خدمات أو رعاية صحية قد يحتاجها مدرب فريق نادي جبة الرياضي، فهد الغربي، والذي تبرع بكليته لأحد لاعبي الفريق.
جاء ذلك، بعد زيارة الدكتور "الشمري" للغربي في منزله، حيث نقل باسمه ونيابة عن منسوبي صحة حائل، جزيل الشكر وصادق الدعوات نظير المبادرة والعمل الانساني الذي قام به وغير المستغرب من أبناء مملكة الإنسانية ومنطقة الكرم.
حضر الزيارة عدد من أقارب فهد الغربي ومستشار مدير صحة حائل، وهشام بن إبراهيم التميمي، ومدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة حائل عارف بن غازي الشمري.
وقدّم والد فهد الغربي وأشقاؤه الشكر والتقدير للدكتور حمود على هذه الزيارة وهذه المبادرة والتي تعكس مدى اهتمامه في كل ما يخدم المنطقة والإنسان بشكل عام، مثمنين له تفاعله وتواصله الرائع مع المجتمع، إضافة إلى التطور الكبير الذي تشهده الخدمات الصحية بالمنطقة.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
07:58 PM
بعد تبرع فهد الغربي بكليته لأحد لاعبي الفريق
وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري، إدارة الرعاية الصحية المنزلية في صحة حائل، بتقديم أي خدمات أو رعاية صحية قد يحتاجها مدرب فريق نادي جبة الرياضي، فهد الغربي، والذي تبرع بكليته لأحد لاعبي الفريق.
جاء ذلك، بعد زيارة الدكتور "الشمري" للغربي في منزله، حيث نقل باسمه ونيابة عن منسوبي صحة حائل، جزيل الشكر وصادق الدعوات نظير المبادرة والعمل الانساني الذي قام به وغير المستغرب من أبناء مملكة الإنسانية ومنطقة الكرم.
حضر الزيارة عدد من أقارب فهد الغربي ومستشار مدير صحة حائل، وهشام بن إبراهيم التميمي، ومدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة حائل عارف بن غازي الشمري.
وقدّم والد فهد الغربي وأشقاؤه الشكر والتقدير للدكتور حمود على هذه الزيارة وهذه المبادرة والتي تعكس مدى اهتمامه في كل ما يخدم المنطقة والإنسان بشكل عام، مثمنين له تفاعله وتواصله الرائع مع المجتمع، إضافة إلى التطور الكبير الذي تشهده الخدمات الصحية بالمنطقة.
، "مدير صحة حائل" يوجّه الرعاية المنزلية بمتابعة حالة مدرب جبة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدير صحة حائل" يوجّه الرعاية المنزلية بمتابعة حالة مدرب جبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.