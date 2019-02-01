، رسمياً .. هتان باهبري هلالياً لثلاثة أعوام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال إنهاءه إجراءات التوقيع مع نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب هتان باهبري لمدة ثلاثة أعوام؛ اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقد وقّع نائب رئيس النادي فهد الراشد مع اللاعب؛ حيث تكفل عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال بقيمة الصفقة.

وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للأمير الوليد بن طلال على تكفّله بالصفقة؛ امتدادًا لوقفاته الدائمة مع "الهلال".

وسيلتحق "باهبري" بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.