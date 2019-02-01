، أبطال "عالم  مارفل" في تجربة مثيرة على الواجهة البحرية بجدة غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "باناجه": حريصون على تقديم خيارات ترفيهية متميزة تناسب كافة شرائح المجتمع

تستضيف جدة غداً السبت، أول نسخة من تجربة عالم مارفل على الواجهة البحرية، ضمن مجمع مقبب الذي تم تجهيزه مؤقتاً لاستيعاب عروض الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وألعاب الواقع الافتراضي المعزز، لتقديم تجربة تفاعلية تمكّن الجماهير من محبي حكايات مارفيل الشهيرة عالميًّا من التفاعل مع عوالم افتراضية ممتعة لشخصيات مثل النمر الأسود وسبايدر مان وأيرون مان وغيرهم الكثير.

وتقدم تجارب تفاعلية مذهلة؛ مثل الدفاع عن الأرض ضد الشر في تجربة ملحمية بتقنية 360 درجة، إلى جانب أبطال مارفل، تحت إشراف نيك فيوري من سلسلة مارفل "أجينتس أوف شيلد".

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بمنطقة مكة المكرمة عمرو باناجه، حرص الهيئة على تقديم خيارات ترفيهية متميزة تناسب كافة شرائح المجتمع، وذلك من خلال انتقاء أفضل محتوى ترفيهي بمعايير عالمية، مع دمج الجوانب التعليمية والتفاعلية لإثراء تجربة الزوار.

من جانبه عبر ريك ليخت الرئيس التنفيذي لشركة هيرو فنتشرز عن سعادته البالغة باستضافة تجربة مارفل في المملكة العربية السعودية، وأثنى على جهود التعاون المثمرة بين الهيئة العامة للترفيه وشركة لاكجري المملكة العربية السعودية ومارفل لإقامة هذا الحدث المميز الذي يتوقع أن يجذب الآلاف من محبي مارفل في المملكة.

كما عبر براين كروسبي المدير الإبداعي في شركة مارفل عن حماسه بتقديم تجربة مارفل لمقيمي المملكة العربية السعودية، وتمكينهم من خوض مغامرات عالم مارفل المثير الذي يتابعه ويعشقه الملايين من الناس حول العالم.

بدوره، وصف الأمير خالد بن منصور بن سعود آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة لاكجري المملكة العربية السعودية، تجربة مارفل بالفعالية المدهشة التي تعد خطوة كبيرة نحو الأمام للمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ككل، وعبّر عن ثقته بأن هذه الخطوة سيتبعها العديد من المشاريع المتميزة لصناعة الترفيه في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر أن الفعالية ستكون متاحة لجميع الفئات العمرية والجنسيات للاستمتاع بالعروض الغنية والوسائل المتعددة والألعاب المستقبلية والمغامرات المحفزة، وعلاوة على ذلك ستقوم المدارس بتنظيم رحلات مدرسية لمختلف مستويات الصفوف؛ مما يمنح الطلاب فرصة لتجربة الجانب التعليمي لهذا الحدث.