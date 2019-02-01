عمل الرياض يحرر 145 مخالفة.. وينذر 55 منشأة خلال أسبوع

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحرير 145 مخالفة، وإنذار 55 منشأة، وضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة والعمل، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ونفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حملات تفتيشية مفاجئة مع عدد من الجهات الشريكة شملت 904 زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها.

وجاءت المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش الميداني، للفقرة الـ20 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية، بمهن مقصورة على السعوديين.

وأوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل أحمد المطوع أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقًا؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

ودعا المطوع المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء رقم 19911 أو عبر استخدام تطبيق «معًا للرصد» المتاح في الأجهزة الذكية، مؤكدًا أن مفتشي مكتب العمل سوف يتعاملون مع هذه البلاغات فورًا؛ لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، عن تفاصيل أنشطة المهن المستهدفة والمُستثناة في المرحلة الثانية للتوطين، التي بدأت مع غرة شهر ربيع الأول الجاري، وتضمنت 3 مهن، وهي: منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وبيّنت المصادر أن قرار توطين منافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تُستثنى منه في المرحلة الحالية محلات صيانة الأجهزة الكهربائية والالكترونية، إلا أنه يلزم توطين منافذ البيع التي تعمل على بيع وصيانة الأجهزة في نفس منفذ البيع .

وأوضحت المصادر أن نشاط التوطين المستهدف في قرار توطين محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، يتضمن أنشطة: البيع بالجملة للأجهزة المنزلية، والبيع بالتجزئة لمعدات الراديو والتليفزيون، والبيع بالجملة لأجهزة الهواتف ومعدات الاتصال، وبيع معدات الأجهزة السلكية واللاسلكية، وتجارة وصيانة الآلات الزراعية والمخضات والمولدات الكهربائية ولوازمها بالتجزئة، والبيع بالتجزئة للمعدات السمعية والبصرية، وأخيرًا البيع بالجملة للألعاب الإلكترونية.

فيما يشمل قرار توطين منافذ البيع في محلات الساعات أنشطة: البيع بالجملة للساعات والمجوهرات الأخرى، البيع بالتجزئة للساعات بأنواعها، وأنشطة أخرى للبيع بالتجزئة للساعات بأنواعها والمجوهرات والمصوغات .

وتشمل أنشطة التوطين في منافذ بيع محلات النظارات أنشطة: البيع بالجملة للسلع الفوتوغرافية والبصرية (النظارات) والمكبرات والمناظير، والبيع بالتجزئة لمعدات فحص النظر.