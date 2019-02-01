أمير مكة بالنيابة يطّلع على مخطط التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجات المدن

رأس الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، اطلع خلاله على ملامح تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن المتضمن الارتباط التنظيمي والمهام والاختصاصات، ومجلس الهيئة، والصلاحيات والمهام المناطة بالمجلس واللجنة التنفيذية والجهاز التنفيذي.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المهندس إبراهيم السلطان، ووكيل الإمارة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام الفالح، استعراض أهداف الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل في المجالات كافة وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمرافق العامة.

كما استعرض المجلس السياسات العامة لمجلس الهيئة والصلاحيات الممنوحة له والهيكل التنظيمي، والمهام الموكلة للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس واختصاصاتها، وكذلك الرؤية والتوجه الاستراتيجي لهيئة منطقة مكة المكرمة، الهادفة لوضع رؤية شاملة وبرامج استراتيجية لقيادة تنمية حضرية، ووضع التصورات المستقبلية فيها، إضافة لتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، قدما الأسبوع الماضي، شكرهما لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ومنسوبيها؛ نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن من وزير الحج والعمرة رئيس البرنامج.

وثمَّنا تحقيق الهيئة معايير البرنامج ومتطلبات مراكز الدعم واعتماد أعلى مبادرات من بين 32 جهة حكومية مشاركة بالبرنامج من خلال مكتب تحقيق الرؤية بالهيئة.

وقد تركزت المبادرات المعتمدة في خدمة الحجاج والمعتمرين ورفع مستوى الجودة والرقي بالخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.