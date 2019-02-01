وصول أكثر من ثلاثة ملايين معتمر وإصدار أكثر من 3.4 مليون تأشيرة عمرة

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 3 ملايين و486 ألف تأشيرة عمرة حتى تاريخ 25 جمادى الأولى لهذا العام.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صادر عنها اليوم، إن مجموع القادمين إلى المملكة بلغ 3,020,686 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 467,017 معتمرًا، منهم 326,440 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 140,577 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,553,669 معتمرًا؛ بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

‎وأشارت إلى أن وصول المعتمرين إلى المملكة موزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,680,863 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 317,948 معتمرًا، وسجل وصول 21,875 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت: باكستان 650,053، تتبعها إندونيسيا 471,706، بعدها الهند 303,984، ثم ماليزيا 147,788، واليمن خامسًا 124,852 معتمرًا، تأتي بعدها كل من: الجزائر 92,685، مصر 88,336، تركيا 83,837، الإمارات العربية المتحدة 64,128، بنجلاديش 62,974 معتمرًا.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس خمسة جوانب رئيسة؛ تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

يُذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,012موظفا، منهم 8,285 من الذكور، و1,727 من الإناث.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.