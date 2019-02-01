السعودية اليوم / بلدية طريب تطور وسط المحافظة وتهيئ ميداناً لشهداء الوطن



أبها 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

طورت بلدية محافظة طريب بمنطقة عسير مداخل المدينة والطرق الرئيسة، وذلك ضمن أعمالها الدؤوبة لتطوير وسط المحافظة وتهيئة المنطقة المركزية بها.

وجددت البلديةُ أرصفة الطرق الرئيسة ومداخل المحافظة وميادينها وأطلقت مسمى "صدر الكرامة" على أهمها, ضمن مبادرة تكريم شهداء الوطن، كما أقامت لوحات تحمل صوراً للشهداء الذي شاركوا من مختلف القطاعات العسكرية في الدفاع عن الوطن.

وأكد رئيس بلدية محافظة طريب غرم بن عبدالله الأحمري أن مبادرة الشهداء جاءت لتجسيد الأعمال البطولية التي يسطرها الرجال الأشاوس في ميادين البطولات، وتخليداً لذكراهم المجيدة في الدفاع عن الدين والوطن، مبيناً أن البلدية تعمل على تقديم خدمات منوعة شملت ترميم المرافق وتحسينها وتهيئة البُنى التحتية في المحافظة.

// انتهى //

19:44ت م

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أبها 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسطورت بلدية محافظة طريب بمنطقة عسير مداخل المدينة والطرق الرئيسة، وذلك ضمن أعمالها الدؤوبة لتطوير وسط المحافظة وتهيئة المنطقة المركزية بها.وجددت البلديةُ أرصفة الطرق الرئيسة ومداخل المحافظة وميادينها وأطلقت مسمى "صدر الكرامة" على أهمها, ضمن مبادرة تكريم شهداء الوطن، كما أقامت لوحات تحمل صوراً للشهداء الذي شاركوا من مختلف القطاعات العسكرية في الدفاع عن الوطن.وأكد رئيس بلدية محافظة طريب غرم بن عبدالله الأحمري أن مبادرة الشهداء جاءت لتجسيد الأعمال البطولية التي يسطرها الرجال الأشاوس في ميادين البطولات، وتخليداً لذكراهم المجيدة في الدفاع عن الدين والوطن، مبيناً أن البلدية تعمل على تقديم خدمات منوعة شملت ترميم المرافق وتحسينها وتهيئة البُنى التحتية في المحافظة.// انتهى //19:44ت م0092

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