، بالمنطاد.. "الخليج 365" تحلق على ارتفاع 2000 قدم توثّق سحر العلا وتاريخها ،

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حلقت "الخليج 365"، اليوم، في سماء محافظة العلا على ارتفاع 2000 قدم؛ ضمن فعالية المناطيد بمهرجان "شتاء طنطورة" المقام حالياً في المحافظة؛ حيث رصدت مشاهد رائعة توثق جمال المدينة التاريخية ذات الآثار القديمة والحضارات المتعاقبة والتي أصبحت اليوم أحد أهم الوجهات السياحية.
وتحلق المناطيد في العلا على ارتفاعات مختلفة وهي ٣ أنواع، في الفترة الصباحية المناطيد الحرة، والمسائية المناطيد المعلقة والمضيئة، وتستمر الفعالية من اليوم وحتى ٩ فبراير، ويتحكم في موافقة الطيران الحالة الجوية.
والمناطيد هي أول من مكن الإنسان من الارتفاع في الغلاف الجوي؛ وذلك مع نهاية القرن الثامن عشر، ومع بداية القرن الواحد والعشرين، أصبحت نشاطاً رياضياً وترفيهياً.
وتتميز منطقة العلا بتكويناتها الصخرية الرائعة المتمثلة في الجبال الحجرية الرملية، وتزيد الموقع جمالاً الكثبان الرملية ذات الألوان الذهبية التي تحف بجبال الحجر من جميع الجهات.
بالمنطاد.. "الخليج 365" تحلق على ارتفاع 2000 قدم توثّق سحر العلا وتاريخهابدر الجبل الخليج 365 2019-02-01
حلقت "الخليج 365"، اليوم، في سماء محافظة العلا على ارتفاع 2000 قدم؛ ضمن فعالية المناطيد بمهرجان "شتاء طنطورة" المقام حالياً في المحافظة؛ حيث رصدت مشاهد رائعة توثق جمال المدينة التاريخية ذات الآثار القديمة والحضارات المتعاقبة والتي أصبحت اليوم أحد أهم الوجهات السياحية.
وتحلق المناطيد في العلا على ارتفاعات مختلفة وهي ٣ أنواع، في الفترة الصباحية المناطيد الحرة، والمسائية المناطيد المعلقة والمضيئة، وتستمر الفعالية من اليوم وحتى ٩ فبراير، ويتحكم في موافقة الطيران الحالة الجوية.
والمناطيد هي أول من مكن الإنسان من الارتفاع في الغلاف الجوي؛ وذلك مع نهاية القرن الثامن عشر، ومع بداية القرن الواحد والعشرين، أصبحت نشاطاً رياضياً وترفيهياً.
وتتميز منطقة العلا بتكويناتها الصخرية الرائعة المتمثلة في الجبال الحجرية الرملية، وتزيد الموقع جمالاً الكثبان الرملية ذات الألوان الذهبية التي تحف بجبال الحجر من جميع الجهات.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
05:44 PM
فعالية تستمر 9 أيام عبر "شتاء طنطورة".. والأنواع 3 "حرة ومعلقة ومضيئة"
حلقت "الخليج 365"، اليوم، في سماء محافظة العلا على ارتفاع 2000 قدم؛ ضمن فعالية المناطيد بمهرجان "شتاء طنطورة" المقام حالياً في المحافظة؛ حيث رصدت مشاهد رائعة توثق جمال المدينة التاريخية ذات الآثار القديمة والحضارات المتعاقبة والتي أصبحت اليوم أحد أهم الوجهات السياحية.
وتحلق المناطيد في العلا على ارتفاعات مختلفة وهي ٣ أنواع، في الفترة الصباحية المناطيد الحرة، والمسائية المناطيد المعلقة والمضيئة، وتستمر الفعالية من اليوم وحتى ٩ فبراير، ويتحكم في موافقة الطيران الحالة الجوية.
والمناطيد هي أول من مكن الإنسان من الارتفاع في الغلاف الجوي؛ وذلك مع نهاية القرن الثامن عشر، ومع بداية القرن الواحد والعشرين، أصبحت نشاطاً رياضياً وترفيهياً.
وتتميز منطقة العلا بتكويناتها الصخرية الرائعة المتمثلة في الجبال الحجرية الرملية، وتزيد الموقع جمالاً الكثبان الرملية ذات الألوان الذهبية التي تحف بجبال الحجر من جميع الجهات.
، بالمنطاد.. "الخليج 365" تحلق على ارتفاع 2000 قدم توثّق سحر العلا وتاريخها ،
المصدر : الخليج 365
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