شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط.. الخطوط السعودية تفتح باب التقديم في الخدمة الجوية والان مع التفاصيل

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) في الخدمة الجوية – طاقم الطائرة (CABIN CREW) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى.

وأوضحت الخطوط أن الشروط والمهارات المطلوبة على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة.

– إجادة اللغة الإنجليزية وإجتياز اختبار اللغة.

– أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الهجري.)

– أن يبلغ الحد الأدنى للطول مع رفع الذراع 212 سم إلى أطراف أصابع اليد.

– أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية.)

– إجتياز الفحص الطبي.

المسؤوليات والمهام:

– المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.

– ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.

– اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.

– المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.

الوثائق المطلوبة:

– سيرة ذاتية محدثة.

– بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.

– جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.

– الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.

– اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن (46.)

يذكر أنه بعد اجتياز الفحص الطبي يجب على المرشحين إستكمال الإجراءات المطلوبة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو رسوم غير مدفوعة مع طباعة إثبات عدم وجود رسوم أمنية من خلال خدمة الاستعلام على موقع (أبشر.)

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الشروط.. الخطوط السعودية تفتح باب التقديم في الخدمة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.