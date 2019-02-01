، "مدريد" وجهاً لوجه مع برشلونة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كلاسيكو ناري في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي أجريت عصر اليوم الجمعة عن مواجهة من العيار الثقيل بالتقاء برشلونة حامل اللقب مع منافسه ريال مدريد.

فيما سيلاقي في المواجهة الثانية من نصف النهائي ريال بيتيس مع فالنسيا.

وتقام مباراتا الذهاب لنصف النهائي الأربعاء المقبل فيما تلعب مباراتا الإياب في 27 فبراير الجاري، حيث يوجد 20 يومًا بين المباراتين نظرًا لمواجهات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

يذكر أن برشلونة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الملك بـ30 مرة بفارق 11 لقباً عن غريمه التقليدي ريال مدريد.