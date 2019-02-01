، في خطبة اليوم.. "الملحق الديني السعودي" في كينيا يستنكر حادثتي التفجير بنيروبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كلماته لقيت إشادات واسعة من قبل قيادات الدولة وأمير مدينة "نييري"

استنكر الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة كينيا الشيخ حسين الفقيه حادثتي التفجير في نيروبي عاصمة كينيا، التي وقعت في الأيام الأخيرة، بفندق دوسيت في حي ريفر سايد، والذي يعدّ من أكبر فنادق العاصمة، والآخر في بالتاون وسط نيروبي، وذهب ضحيتهما 15 شخصَا.

جاء ذلك في مستهل خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في مسجد الشيخ أحمد صلاح جمجوم في مدينة نييري شمال غرب كينيا.

وقال الشيخ حسين الفقيه: دين الإسلام دين السلام والرحمة ويدعو إلى الوسطية والاعتدال والتعايش مع الآخرين، والإسلام يحارب الإرهاب والتطرف والتخريب ويحافظ على الأمن والأمان في الأوطان.

وقد نالت الخطبة إعجاب الحضور وإشادات واسعة من مختلف القيادات في دولة كينيا، حيث أشاد رئيس الأمن العام في منطقة نييري بها، ووصل صداها إلى غير المسلمين الذين استبشروا بهذا الطرح الذي لامس الواقع.

وقد أجرى أمير المنطقة، وهو غير مسلم، اتصالاً هاتفيا بالملحق يشكره على هذه الخطبة، ويطلب منه تكرار الزيارة لنفع المسلمين.

وفي سياق متصل، نوه عدد من قيادات ورؤساء الجمعيات والمنظمات الحقوقية بكينيا بجهود الملحقية الدينية بسفارة المملكة بكينيا التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من جهود كبيرة ومتواصلة في بيان رسالة الإسلام الذي يدعو للرحمة والمحبة والتعايش مع الآخرين، في ضوء توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.