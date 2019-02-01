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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اتخاذه لقرار عاجل، اليوم الجمعة، وذلك قبل نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
وأكد الاتحاد الآسيوي عبر حسابه على "تويتر"، أنه رفض شكوى اتحاد الكرة الإماراتي، حول اثنين من اللاعبين القطريين والسماح لهما بالمشاركة ضمن المنتخب القطري، وهي القضية التي تناولتها وسائل إعلام محلية لفتت إلى أنها تتمثل في "تجنيس" هذين اللاعبين .
وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تقدم بشكوى ضد مشاركة لاعبين قطريين في كأس آسيا 2019، عقب الخسارة برباعية أمام العنابي في نصف نهائي البطولة.
"الآسيوي" يرفض احتجاج الإمارات على لاعبي قطر المجنسينمحمد البقمي الخليج 365 2019-02-01
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اتخاذه لقرار عاجل، اليوم الجمعة، وذلك قبل نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
وأكد الاتحاد الآسيوي عبر حسابه على "تويتر"، أنه رفض شكوى اتحاد الكرة الإماراتي، حول اثنين من اللاعبين القطريين والسماح لهما بالمشاركة ضمن المنتخب القطري، وهي القضية التي تناولتها وسائل إعلام محلية لفتت إلى أنها تتمثل في "تجنيس" هذين اللاعبين .
وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تقدم بشكوى ضد مشاركة لاعبين قطريين في كأس آسيا 2019، عقب الخسارة برباعية أمام العنابي في نصف نهائي البطولة.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
04:04 PM
قبل ساعتين من انطلاقة المباراة النهائية
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اتخاذه لقرار عاجل، اليوم الجمعة، وذلك قبل نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
وأكد الاتحاد الآسيوي عبر حسابه على "تويتر"، أنه رفض شكوى اتحاد الكرة الإماراتي، حول اثنين من اللاعبين القطريين والسماح لهما بالمشاركة ضمن المنتخب القطري، وهي القضية التي تناولتها وسائل إعلام محلية لفتت إلى أنها تتمثل في "تجنيس" هذين اللاعبين .
وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تقدم بشكوى ضد مشاركة لاعبين قطريين في كأس آسيا 2019، عقب الخسارة برباعية أمام العنابي في نصف نهائي البطولة.
، "الآسيوي" يرفض احتجاج الإمارات على لاعبي قطر المجنسين ،
المصدر : الخليج 365
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