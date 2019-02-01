بالفيديو.. «رفق» تطالب بمحاسبة أصحاب مقطع «التمثيل بالذئب»

أكدت الجمعية السعودية للرفق بالحيوان «رفق»، أنها ستطالب باتخاذ الإجراءات النظامية، تجاه مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات المنصرمة، يوثّق قيام بعض الأشخاص بالتمثيل بجثة ذئب عقب قيامهم بقتله.

وعبَّرت جمعية رفق، عبر حسابها بموقع التواصل «تويتر»، عن استنكارها هذا التعدي والتمثيل بالحيوان، مشيرة إلى أن توثيق ذلك وإشهاره علنًا، هو إساءة للمجتمع السعودي الرافض لكل أشكال الإساءة للحيوان.

وتابعت الجمعية أنها ستطالب بمحاسبة أصحاب هذا المقطع، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان المعمول به في المملكة.

وانتشر خلال الساعات المنصرمة، مقطع مصور يوثّق قيام قائد مركبة بالتمثيل بجثة ذئب، عبر الإمساك بجثته خارج نافذة السيارة، متفاخرًا بذلك.

وكانت الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، قد بحثت في مارس من العام الماضي، مع وزارة الشؤون البلدية، آلية لحماية الحيوانات وتجنيب المواطنين أضرارها، وما يترتب عليها من آثار بيئية وصحية.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية، إبراهيم الجهيمي، أنه منذ نشأة الوزارة وهى تهتم بالحيوان والرفق به؛ حيث منعت الأحواش الحاضنة للحيوانات الجائلة التي يمكن أن تتسبب في أضرار صحية وبيئية، كما أنها تحرص على حماية المواطنين من أضرار الحيوانات، وتعمل بقدر الإمكان على تفادي الآثار السلبية للحيوانات على نفسها، وعلى المواطنين بشكل عام.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية، الدكتور يحيى الحقيل، أن الوزارة تعتمد في التعامل مع الحيوانات على 3 محاور رئيسية، أولًا: نظام البلديات المتبع في تلك الحالات، الذي لا يغفل الرفق بالحيوان، وثانيًا: الفتوى الشرعية من هيئة كبار العلماء باعتبارها مرجعية في اختصاصها، وثالثًا: نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، قال مؤسس الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، الدكتور منصور الخنيزان، أن الجمعية تهتم بالحيوان من خلال ناشطين ومتطوعين في الإنقاذ والتوعية والتثقيف، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع التعليم لإدراج الرفق بالحيوان في المناهج التعليمية لنشر ثقافته وأهميته في نفوس النشء.