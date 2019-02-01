سُحُب رعدية ممطرة على 6 مناطق خلال ساعات

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا بتكوُّن سُحُب رعدية على مناطق الرياض والشرقية وجازان، ومكة المكرمة والباحة وعسير، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى تكوُّن سُحُب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض، والخرج ورماح والمجمعة، والزلفي والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، وكذلك على الدمام والخبر والأحساء والظهران، والجبيل والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة الشرقية، وأيضًا على جيزان والدائر وهروب، والأجزاء المجاورة لها بمنطقة جازان.

وكذلك على الطائف والهدا والشفا ميسان والسيل الكبير والريمة، والأجزاء المجاورة لها بمكة، وعلى الباحة والمندق وبلجرسي والمخواة، والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الباحة، وعلى أبها وخميس مسيط والنماص وسراة، عبيدة وسبت العلايا وبيشة، والأجزاء المجاورة لها بمنطقة عسير.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة الجوية تبدأ في منطقة الرياض الساعة التاسعة صباح اليوم، وتنتهي الساعة الواحدة بعد الظهر، بينما تبدأ في الشرقية الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، وتنتهي في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت، وتبدأ في جازان الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي الساعة الثامنة مساء.

وتبدأ الحالة الجوية في عسير الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتنتهي الساعة العاشرة مساء، بينما تبدأ في منطقتي مكة المكرمة والباحة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتنتهي الساعة الثامنة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد توقعت في تقريرها لطقس اليوم، سماءً غائمةً جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سُحُب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق: عسير، ونجران، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية.

وأضافت الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية بوجه عام بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.