السعودية اليوم / نظام الأسد يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في دمشق



بيروت 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 1 فبراير 2019 م واس

أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية أن النظام السوري شن خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في دمشق ومناطقها المجاورة .

وأكدت اللجان الفلسطينية في بيان من بيروت أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت اليوم اللاجئ الفلسطيني محمد يوسف هجرس خلال مروره على حاجز السومرية قرب دمشق، دون معرفة أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه، مشيرة إلى أن المعتقل هو من أبناء مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا قد أعلنت في تقرير سابق أنها وثقت حتى الآن 1726 معتقلاً فلسطينياً في سجون الأجهزة الأمنية السورية.

// انتهى //

16:35ت م

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بيروت 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 1 فبراير 2019 م واسأعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية أن النظام السوري شن خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في دمشق ومناطقها المجاورة .وأكدت اللجان الفلسطينية في بيان من بيروت أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت اليوم اللاجئ الفلسطيني محمد يوسف هجرس خلال مروره على حاجز السومرية قرب دمشق، دون معرفة أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه، مشيرة إلى أن المعتقل هو من أبناء مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق.وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا قد أعلنت في تقرير سابق أنها وثقت حتى الآن 1726 معتقلاً فلسطينياً في سجون الأجهزة الأمنية السورية.// انتهى //16:35ت م0070

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