السعودية اليوم / انطلاق المهرجان البحري الرابع بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة



جدة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

انطلقت فعاليات المهرجان البحري الرابع، الذي تنظمه القوات البحرية الملكية

وتشتمل فعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام, عروضاً وفعاليات بحرية، وفعاليات الطيران الشراعي، والعروض الاستعراضية، والفلاي بورد، ومسابقات، ومسيرات، والقفز المظلي.

وتأتي هذه الفعالية من منطلق تعزيز الإنتماء الوطني، وتقوية اللحمة الوطنية، وإبراز جهود وقوة وعمل رجال القوات المسلحة في كل المجالات البحرية والبرية والجوية، علماً أن الحضور متاح للجميع، وسيشهد هذا العام مشاركة الأسر المنتجة والعديد من الفعاليات للأسر والعوائل.

// انتهى //

16:13ت م

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جدة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسانطلقت فعاليات المهرجان البحري الرابع، الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية في قيادة الأسطول الغربي بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة أمس، بحضور قائد قاعدة الملك فيصل البحرية اللواء البحري الطيار الركن محمد فالح العصلاني.وتشتمل فعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام, عروضاً وفعاليات بحرية، وفعاليات الطيران الشراعي، والعروض الاستعراضية، والفلاي بورد، ومسابقات، ومسيرات، والقفز المظلي.وتأتي هذه الفعالية من منطلق تعزيز الإنتماء الوطني، وتقوية اللحمة الوطنية، وإبراز جهود وقوة وعمل رجال القوات المسلحة في كل المجالات البحرية والبرية والجوية، علماً أن الحضور متاح للجميع، وسيشهد هذا العام مشاركة الأسر المنتجة والعديد من الفعاليات للأسر والعوائل.// انتهى //16:13ت م0068

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