شكرا لقرائتكم بدء تأجير محلات سوق المواشي والخضار بسنومة .. تعرّف على الشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت بلدية رجال ألمع بدء تأجير محلات سوق المواشي وسوق الخضار بسنومة.

واشترطت بلدية رجال ألمع الشروط التالية : عرض مقدم باسم رئيس البلدية، وتعهد من صاحب الطلب بمزاولة العمل بنفسه، وتعهد من صاحب الطلب ألا يقوم بتأجير المحل من الباطن، وصورة إثبات الهوية الوطنية، وصورة مصدقة من الشهادة المهنية التي تثبت التخصص في النشاط الذي يرغب في مزاولته، وصورة مصدقة من الترخيص الصادر من الجهات المعنية إذا كان النشاط يتطلب ذلك.

ودعت البلدية من لديه الرغبة في الاستئجار لمراجعة قسم الاستثمار بالبلدية وتقديم الطلبات، وذلك اعتباراً من يوم 28 / 5 / 1440 هـ ولمدة عشرين يوماً .



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